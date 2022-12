On a testé pour vous le bar à chats "Chez Miss Miaouw" à Namur

Bonne nouvelle pour vous ! L’établissement travaille avec l’ASBL "Poils et Moustaches", une association qui sauve ces chats de la rue. Ils les stérilisent, les puces et les nourrissent. Une fois le chat prêt, il est gentiment déposé chez "Miss Miaouw" où vous avez l’opportunité d’échanger avec votre félin favori et ainsi si vous le souhaitez l’adopter. Une cotisation de 140€ vous sera demandée lors de l’adoption ainsi que votre permis de détention pour animaux domestiques.