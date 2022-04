On a testé pour vous la visite guidée des Grottes de Goyet

A l’intérieur, les eaux d’infiltration ont créé des stalactites et des stalagmites qui ont pris de véritables formes fantastiques à regarder. L es grottes de Goyet ont été fermées durant trois ans. Elles viennent tout juste de rouvrir au public. Un éclairage LED flambant neuf met les formes des grottes en valeur tout en préservant la nature et la biodiversité !

A l’intérieur, les eaux d’infiltration ont créé des stalactites et des stalagmites qui ont pris de véritables formes fantastiques à regarder. L es grottes de Goyet ont été fermées durant trois ans. Elles viennent tout juste de rouvrir au public. Un éclairage LED flambant neuf met les formes des grottes en valeur tout en préservant la nature et la biodiversité !

A l’intérieur, les eaux d’infiltration ont créé des stalactites et des stalagmites qui ont pris de véritables formes fantastiques à regarder. L es grottes de Goyet ont été fermées durant trois ans. Elles viennent tout juste de rouvrir au public. Un éclairage LED flambant neuf met les formes des grottes en valeur tout en préservant la nature et la biodiversité !

A l’intérieur, les eaux d’infiltration ont créé des stalactites et des stalagmites qui ont pris de véritables formes fantastiques à regarder. L es grottes de Goyet ont été fermées durant trois ans. Elles viennent tout juste de rouvrir au public. Un éclairage LED flambant neuf met les formes des grottes en valeur tout en préservant la nature et la biodiversité !

A l’intérieur, les eaux d’infiltration ont créé des stalactites et des stalagmites qui ont pris de véritables formes fantastiques à regarder. L es grottes de Goyet ont été fermées durant trois ans. Elles viennent tout juste de rouvrir au public. Un éclairage LED flambant neuf met les formes des grottes en valeur tout en préservant la nature et la biodiversité !

A l’intérieur, les eaux d’infiltration ont créé des stalactites et des stalagmites qui ont pris de véritables formes fantastiques à regarder. L es grottes de Goyet ont été fermées durant trois ans. Elles viennent tout juste de rouvrir au public. Un éclairage LED flambant neuf met les formes des grottes en valeur tout en préservant la nature et la biodiversité !

A l’intérieur, les eaux d’infiltration ont créé des stalactites et des stalagmites qui ont pris de véritables formes fantastiques à regarder. L es grottes de Goyet ont été fermées durant trois ans. Elles viennent tout juste de rouvrir au public. Un éclairage LED flambant neuf met les formes des grottes en valeur tout en préservant la nature et la biodiversité !

A l’intérieur, les eaux d’infiltration ont créé des stalactites et des stalagmites qui ont pris de véritables formes fantastiques à regarder. L es grottes de Goyet ont été fermées durant trois ans. Elles viennent tout juste de rouvrir au public. Un éclairage LED flambant neuf met les formes des grottes en valeur tout en préservant la nature et la biodiversité !

A l’intérieur, les eaux d’infiltration ont créé des stalactites et des stalagmites qui ont pris de véritables formes fantastiques à regarder. L es grottes de Goyet ont été fermées durant trois ans. Elles viennent tout juste de rouvrir au public. Un éclairage LED flambant neuf met les formes des grottes en valeur tout en préservant la nature et la biodiversité !