On a testé pour vous la visite du parlement européen

Le Parlement est à la fois à Strasbourg et à Bruxelles mais l’immense hémicycle destiné aux travaux parlementaires est dans notre capitale Ce bâtiment est surnommé le caprice des dieux en raison de sa forme.

Pour visiter l’hémicycle, c’est gratuit. Vous réservez vos tickets, vous passez les contrôles de sécurité et on vous remet un audio guide. Vous avez le choix entre la visite d’une heure ou celle de 30 minutes. Ce qui frappe en arrivant, c’est l’impression d’être au cœur du pouvoir, d’un réacteur finalement totalement inconnu. Vous entendez parler toutes les langues. Après une brève présentation du bâtiment et des institutions, on vous emmène dans le fameux hémicycle. C’est le plus grand parlement transnational du monde. Lorsqu’il n’y a pas de séance plénière, il régne un calme étonnant. Il est possible d’assister à une séance pendant 30 minutes sur réservation.

L’audioguide vous explique le fonctionnement du parlement, des séances plénières, de la représentation des états membres… Bref, c’est une belle leçon de démocratie.