On a testé pour vous : la Tarte Al D'jote

La confrérie est créée en 1980 par une bande d’amis nivellois ! Elle entretient les us et coutumes de cette bonne vieille Ville de Nivelles et met en valeur la tarte Al D’jote !

55 chevaliers se répartissent en 5 commanderies. On y rentre par parrainage, il faut 2 parents. L'apprentissage dure deux ans.

Une des particularité de la confrérie est d’être opérative. Elle travaille sur un produit non fini, qui est sans cesse gouté et amélioré ! Chaque mois, on goûte le produit, on le critique et on travaille à son amélioration.