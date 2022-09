On a testé pour vous la rentrée des classes dans une école d’antan à Hélécine !

Issu d’une famille d’instituteurs, Armand Pellegrin est un homme aux multiples facettes : instituteur, collectionneur et artiste (peinture et calligraphie). Son père, Camille Pellegrin, était également instituteur mais aussi secrétaire communal.



Armand ne s’est jamais marié et vécut toute sa vie avec ses deux sœurs Marthe et Paula. Bien qu’il n’eût jamais d’enfant, il fût d’une certaine manière, pendant des années le "Père" des élèves de la petite école d’Opheylissem.

Armand Pellegrin était un véritable pédagogue. Il s’inspire de la pédagogie de Célestin FREINET (1896-1966), qui s’exprime par une technique éducative plus douce que ce qui est la norme à cette époque. Celle-ci est centrée sur l’élève, l’incitant à développer son "auto-apprentissage", par exemple par la pratique du dessin et des textes libres, la construction de maquettes ou encore la tenue d’ateliers pratiques ; il est ACTEUR de son propre apprentissage.