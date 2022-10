On a testé pour vous la Maison des géants à Charleroi !

Saviez-vous que les accidents domestiques sont la première cause de mortalité et d’invalidité particulièrement chez les plus jeunes ? C’est pourquoi, La Ligue des familles s’est installée à Charleroi avec le concept de la "Maison des géants". Objectif : aider les jeunes parents à adopter les bons gestes dans leur logement. Philippe Jauniaux, notre ambassadeur du Hainaut, a vécu cette expérience immersive très particulière : la visite de la Maison des géants à Charleroi.