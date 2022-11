On a testé pour vous la Maison de la Marionnette à Tournai !

Philippe a visité la Maison de la marionnette. Un site unique en Fédération Wallonie-Bruxelles qui dévoile la diversité et la richesse d’une partie de son patrimoine, qui s’élève à un total de 2500 marionnettes. C’est énorme ! Le visiteur se fait inviter à un voyage aux quatre coins du globe : Belgique, France, Italie, mais aussi Chine, Inde, Indonésie, Togo ou encore Mali.

Engrangées au fil des années tant par le biais de dons, de dépôts, que d’acquisitions, chacune de ces marionnettes possède ses propres spécificités techniques, mais aussi sa propre histoire, qui mérite d’être mises en lumière. Qu’elle soit un objet de divertissement, de propagande, représentante de certaines aspirations morales ou sociales, ou encore composante d’un rituel sacré, la marionnette n’a jamais cessé de nous fasciner à travers le temps et les lieux. Ce voyage autour du monde vous conduira donc sur les traces des figures les plus populaires du théâtre de marionnettes européen, connues des plus petits comme des plus grands, mais aussi sur celles de personnages plus typiques des traditions africaine et asiatique.

Le Musée vous propose concrètement une visite avec une tablette tactile. Cette tablette propose des contenus plus pointus et plus poussés, totalement inédits, et accessibles " à la carte ". Ainsi, à partir des marionnettes de l’exposition, le visiteur pourra accéder à des textes, des ressources audio ou vidéo d’extraits de spectacles, de procédés de fabrication des marionnettes ou encore d’interviews de marionnettistes ou de compagnies.

La Maison de la marionnette est accessible tous les jours sauf le lundi, rue Saint Martin à Tournai.