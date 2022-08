On a testé pour vous la Grande Roue de Bruxelles !

La Grande Roue avait déjà fait une apparition dans le paysage bruxellois en 2019 puis en 2020 pour des durées limitées. L’ancienne Grand Roue de Paris est désormais totalement bruxelloise et restera place Poelaert pendant 6 ans au moins. Elle a obtenu les autorisations cet été.



Hugues Hamelynck est bruxellois et est toujours à l’affût de point de vue nouveau sur la capitale. Il en a déjà testé plusieurs pour les Ambassadeurs : l’Atomium, le Cinquantenaire, la Basilique de Koekelberg. Mais ne tournons pas autour du pot, la vue que vous aurez au sommet de la Grande Roue est à couper le souffle.

Vous verrez quasiment toute la ville. De la tour de la RTBF au stade Roi Baudouin, du Palais Royal aux immeubles du quartier nord, de la Foret de Soignes à la Porte de Namur, c’est exceptionnel.

C’est le lieu idéal pour des photos, des demandes en mariage, du tourisme pur, Hugues vous promet que vous ne ressortirez pas de là indifférent.

Ils ont fait 4 tours complets, à rythme très zen, pour la somme de 9€ pour les adultes et 5€ pour les enfants.

Il paraît que la nuit, elle vous donne l’opportunité de vivre un autre moment singulier en vous permettant d’admirer la ville éclairée. En plus, elle-même illuminée la nuit grâce à son éclairage multicolore, la Grande Roue ne passe pas inaperçue !

C’est suite aux expériences et aux succès de "Budapest Eye" que "The View" a été conçue. Comme à Anvers, sa hauteur est de 55 mètres, ce qui totalise une hauteur de plus de 100 mètres sur le panorama bruxellois. Elle peut accueillir 8 passagers par cabine, dont le nombre total est de 42 et est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Il y a également une mini-guinguette installée au pied de la roue, avec quelques transats, profitez-en tant que le soleil est là.