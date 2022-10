On a testé pour vous la Foire de Liège !

Le cortège d’Halloween est devenu l’un des moments clés de la Foire de Liège et rassemble pas moins de 500 enfants déguisés et grimés, accompagnés de leurs parents qui, eux aussi, jouent le jeu du déguisement et du grimage. Qu’ils soient novices ou habitués, les enfants répondent en masse à cet événement ! Et c’est sans compter la participation massive des forains qui, pour l’occasion, arborent leurs plus terrifiants déguisements, manèges compris…

Halloween sera célébrée de 16h30 à 19h00 sur le champ de foire avec la présence de plusieurs animations qui vont vous donner des sueurs froides !