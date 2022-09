On a testé pour vous la fête de la BD à Tour & Taxis !

Alors vous pouvez tout faire avec votre smartphone, via une carte interactive, mais Hugues vous conseille de préparer votre itinéraire. C’est une des particularités du parcours, c’est qu’il n’y a pas d’ordre. Vous pouvez le faire comme vous voulez, dans le sens que vous voulez, en tout ou en partie. Et lorsque vous êtes connectés à la carte interactive, vous pouvez cliquer sur la prochaine fresque et cela ouvre automatiquement votre application GPS et vous propose un itinéraire piéton pour y aller. Hugues est bruxellois et il n’a pas toujours trouvé ça simple de s’y retrouver mais son sens de l’orientation est nullissime.

Chaque icône sur la carte marque l’emplacement d’une fresque du PARCOURS, en cliquant dessus vous découvrirez un aperçu de l’œuvre. Pour en savoir plus sur la fresque, sélectionnez l’image.

Vous pouvez également imprimer tous les documents en PDF à partir du site https://www.bruxelles.be/parcours-bd ou vous rendre à l’Office du tourisme visit.brussels, Rue Royale, 2 à 1000 Bruxelles, pour vous procurer la très jolie brochure consacrée au parcours.