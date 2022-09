Pascal Laroche, notre ambassadeur du Brabant wallon, s’est rendu avec son fils Mathis à la Ferme équestre de Louvain-la-Neuve.

Il a été accueilli par Patrick, un passionné des relations humaines et avec les animaux. Lui et son équipe sont installés là depuis longtemps.

Mathis et Pascal ont monté "Lirniqui", un cheval blanc super doux et extrêmement sympa. Sans selle, car le contact avec le cheval, est le plus important. C’est de l’équitation oui, mais de l’équitation relationnelle.