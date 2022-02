On a testé pour vous "La ferme des Loups" à Trooz

La Ferme des Loups s'articule autour de plusieurs ateliers de production : L' Atelier du Maître Chocolatier, celui du Maître Glacier et surtout la microbrasserie. "La Louve" et ses déclinaisons houblonneuses y sont brassées à partir d'ingrédients provenant de fournisseurs belges !

Dans l'espace dégustation, une bistronomie "De nos terroirs à vos papilles" est mise à l’honneur. Vous pourrez notamment assouvir votre faim de loup avec les planches du terroir.

La Ferme des Loups vous invite également à vous enchanter de sa nature ! Un décor verdoyant qui plaira aux petits et aux plus grands. C'est un carrefour de balades sportives, thématiques et ludiques que La Louve a balisées pour vous, il suffit de suivre le parchemin ! Imprégnez-vous de l’histoire du village, parcourez ses balades, émerveillez-vous de sa nature...