On a testé pour vous la "COOF", un jardin partagé à Fernelmont

Cette coopérative citoyenne créée en 2018, rassemble plus de 150 familles autour d’un objectif commun : “offrir le gîte et le couvert à la biodiversité” ! Ensemble, ils ont acheté un demi-hectare de terrain et ils louent 2 hectares 70 aux alentours.

Sur ces terres, il y a un verger, avec des arbres fruitiers hautes tiges : cerisiers, pommiers, poiriers et pruniers ! Comme ils viennent d’être plantés, il faut encore un peu de temps avant qu’ils portent des fruits… A terme les gens viendront cueillir eux-mêmes les produits qu’ils souhaitent.

Dans le même esprit, on y trouve un potager en autocueillette ! De juin à novembre, vous pouvez récolter vos légumes dans une serre. Selon le principe de la confiance, vous payez en déposant l’argent dans une boite proche du potager.

La spécialité du lieu sont les bons melons de Fernelmont ! C’est un peu comme la fraise de Wépion… On a l’habitude d’acheter des melons qui viennent d’Espagne ou d’Italie. Alors qu’en saison, il y en a à deux pas de chez nous et ils sont délicieux !