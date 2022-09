On a testé pour vous la brasserie "Caracole" à Falmignoul près de Dinant !

La brasserie organise des visites guidées du 1er février au 31 décembre, les samedis et dimanches entre 14h et 19h pour les particuliers. En juillet-août, les visites sont prévues entre 14h et 19h les samedis, dimanches et mercredis. La dernière démarre à 17h.

Les prix sont minis : 6€ pour les adultes, 2€ pour les ados et c’est gratuit pour les moins de 12 ans.

La dégustation vous coûtera 4€. Leur gamme de bières s’est développée à partir de leurs "bières classiques". Les 4 bières représentatives sont : la Caracole, la Saxo, la Nostradamus et la Troublette, développées par la suite en versions "bio".

Pour plus de renseignements : https://brasseriecaracole.be/ et https://www.facebook.com/BrasserieCaracole