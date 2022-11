On a testé pour vous la brasserie Bertinchamps à Gembloux !

Vous pouvez découvrir cette brasserie ultra-moderne par groupe de 10-15 personnes. Pour cela n’hésitez pas à les contacter. Au programme, visite de la brasserie, dégustation mais pas que, puisque vous pouvez aussi faire des petites courses avec des produits locaux ainsi que les diverses bières et le miel Bertinchamps, déguster une de leur bière avec leur fromage et saucisson créés à base de leur bière triple et enfin déguster des produits de saison au restaurant.

Enfin si vous êtes d’humeur à visiter les lieux autour de la ferme, plusieurs parcours ont été imaginés avec différents kilomètres afin de satisfaire marcheurs, cyclistes, … d’autant plus que, la ferme est accessible via le RAVeL (via la ligne 147) et en train.

Si vous souhaitez louer l’endroit pour un évènement, c’est possible. Un bâtiment est entièrement dédié à cela ainsi qu’un grand parking.

Réservation et plus d’informations sur le site Bertinchamps