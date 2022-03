On a testé pour vous l’opération « Ici commence la mer. Ne jetez rien ! »

Il s’agit de sensibiliser le grand public mais aussi les plus jeunes et de lutter contre l’incivisme tout au long du trajet parcouru par les eaux (dans leur circuit naturel et/ou eaux usées domestiques) de façon à adopter les bons gestes et pour éviter que des pollutions ne se retrouvent soit en station d’épuration, soit directement dans les cours d’eau, ensuite dans la mer et n’aillent alimenter le "continent de plastique".

Le continent plastique s’étend dans le Pacifique Nord sur une surface d’environ 1,6 million de kilomètres carrés soit plus que la France l’Allemagne et l’Espagne réunies. Il est fait de déchets en tout genre, produits par l’activité humaine et de microparticules de plastique.

1.800 milliards de morceaux de plastique, pesant un total de quelque 80.000 tonnes, flottent dans ce magma qui augmente de façon exponentielle.