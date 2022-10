On a testé pour vous l’Oeuvre de Daniel Buren à la gare de Liège-Guillemins !

La gare des Guillemins, c’est une véritable cathédrale de verre et d’acier inaugurée en septembre 2009 et que l’on doit à l’architecte Santiago Calatrava qui est aussi peintre, sculpteur et plasticien.

On peut dire qu’en elle-même elle est déjà une œuvre d’art. C’est le monument le plus photographié à Liège et, pour la petite histoire, elle est considérée par la chaîne américaine bien connue CNN comme une des plus belles gares du monde.

Samedi dernier, s’est déroulée, durant toute la journée, l’inauguration de l’œuvre de Daniel Buren qui s’appelle : "Comme tombées du ciel, les couleurs in situ et en mouvement ". C’est une œuvre qui transforme momentanément la gare de Liège-Guillemins en support d’un grand chantier artistique.