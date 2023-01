On a testé pour vous l’expo "The second life of musical instruments" au Famenne & Art Museum

L’exposition est à voir jusqu’au 5 mars 2023 du mardi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00, et sur rendez-vous pour les groupes et les écoles.

Prolongation ! Suite au succès remporté, l’exposition "The second life of musical instruments" se poursuivra jusqu’au 5 mars 2023, soit 19 semaines de plus qu’initialement prévu ! Certains instruments exposés seront remplacés par d’autres afin d’être restaurés, de partir vers des projets à l’étranger ou pour présenter les dernières…