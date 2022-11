Opération déluge !

" Interpol a récemment intercepté un appel entre 2 membres d’un groupe de terroristes se présentant sous le nom de " Stop Global Warming ". Une information cruciale est obtenue : le poste de Neufchâteau, qui commande les plus importants barrages et réservoirs d’eau de Belgique, est truffé d’explosifs et eux seuls ont le pouvoir d’empêcher l’explosion. La destruction de ces outils de gestion serait une véritable catastrophe ! En effet, les différents barrages ouvriraient grand leurs vannes et l’eau, ainsi libérée, envahirait les villes et villages aux alentours…

Votre équipe d’agents de terrain est chargée par Interpol d’entrer dans le centre de contrôle du poste de Neufchâteau et de désactiver la bombe. "