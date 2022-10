On a testé pour vous "L’épicerie - Du local au bio" à Hennuyères

Un projet mené par la famille Huart, une famille d’agriculteurs d’Hennuyères Charles-Philippe, Isabelle et leurs fils Charles-Antoine et Léandre.

Un projet ambitieux puisqu’une quinzaine de producteurs locaux sont rassemblés dans une grande épicerie qui a ouvert ses portes en 2019 avant la pandémie.

Et ça marche. Il y a toujours du monde du côté de la rue de Ronchy, à Hennuyères.

Si cette nouvelle enseigne du village a attiré directement la foule, c’est parce que le concept est accrocheur : un magasin proposant des produits de qualité, provenant dès que possible d’un producteur local et/ou bio certifié. La famille Huart travaille surtout la viande et s’est associée avec d’autres producteurs locaux. Pour les clients, c’est plus simple d’aller à un seul endroit. Le site est moderne : un vrai magasin, un vaste parking et surtout de la qualité… de chez nous !

C’est ainsi qu’une quinzaine de producteurs de la région ont trouvé en ce lieu un nouveau point de vente très prometteur. On peut vraiment y faire la totalité de ses courses : céréales, farines, pain, fromages, produits laitiers, pizzas, lasagnes et autres produits traiteurs, fruits, légumes ou vin. Et plus surprenant, on y trouve même une gamme de produits d’entretien. Pour tous les produits qu’ils n’ont pas trouvés en local, ils se sont tournés vers des fournisseurs 100% bio. Tout ce qui n’est pas local est donc bio.

Adresse : Rue du Ronchy 23 7090 Hennuyères, Belgium

L’épicerie du local au bio | Facebook