On a testé pour vous l’école de danse "Pas à Pas" à Ittre

Les gens viennent de partout du Brabant Wallon parce que l’école est réputée.

La philosophie de l’école : très familiale : on fait de la danse amateur, mais il y a deux groupes de danse urbaine assez poussés, entre 10 et 14 ans, The Crew STEP ONE, ET LES PLUS GRANDS STEP BY STEP…

Ici on veut rendre la danse disponible à toutes et à tous, et l’école est très investie dans les événements du Brabant Wallon.