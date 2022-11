On a testé pour vous l’auto-récolte à l’Orée du Bois à Ecaussines !

Ce projet a pour objectif de sensibiliser à l’autonomie alimentaire en la partageant à travers différentes activités allant du maraîchage bien auto récolte à des ateliers nature et culinaire.

C’est une activité qui demande un peu de temps et d’organisation mais qui permet à tout un chacun de se reconnecter à son alimentation saine.

Ici, tous les fruits et légumes sont certifiés en agriculture biologique et produits dans le respect de la nature et de leur environnement.

L’auto-récolte, c’est se donner le temps de récolter soi-même ses légumes mais c’est aussi bien plus que ça ! Pratiquer l’auto-récolte, c’est vivre et manger au rythme des saisons, c’est prendre du temps au calme dans la nature, c’est observer, sentir, toucher, écouter avant de goûter, c’est partager des moments conviviaux sur-le-champ avec d’autres cueilleurs et des maraîchers, c’est donner le temps au temps… et c’est aussi consommer des produits d’une qualité exceptionnelle parce que local, de saison et de première fraîcheur !