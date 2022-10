On a testé pour vous l'Arrière-Cuisine à Templeuve !

Dans ce resto broc, on mange évidemment. On goûte à la cuisine de chez nous. Et puis surtout, on chine tout en mangeant. Ça veut dire que là, tout est à vendre : l’assiette dans laquelle vous mangez, les couverts, la table, la chaise sur laquelle vous êtes assis, la déco du resto, etc. Cela veut dire aussi que le décor se renouvelle sans cesse !