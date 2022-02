On a testé pour vous l'Archéosite d’Aubechies

Chaque maison reconstituée illustre l’une des grandes étapes de l’évolution humaine, depuis la préhistoire jusqu’à la conquête romaine. Entrez au cœur de ce "parc-musée" à ciel ouvert et examinez les objets de la vie quotidienne qui meublent les différents logis. Derrière ces premières habitations, se trouve la partie gallo-romaine composée d’une reconstitution du sanctuaire de Blicquy, d’un chaland et d’une villa, point d’orgue de votre visite !

Si vos enfants sont curieux de savoir "comment les hommes préhistoriques construisaient une maison", "que mangeaient les Gaulois", "comment les Romains fabriquaient leurs épées", sachez que des artisans animent régulièrement le site par des démonstrations et répondent à toutes les questions des petits et des grands. Une boutique présente quelques-unes de leurs réalisations (bijoux celtiques, etc.). Vous pourrez vous restaurer sur place et les plus jeunes apprécieront l'aire de jeux.