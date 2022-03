On a testé pour vous "L’Aquascope de Virelles"

La protection de la nature : la faune et la flore Un tourisme sur place éco-responsable La découverte par la sensibilisation notamment des enfants. C’est hyper important !

Le site voit passer plus de 30.000 visiteurs par an ! L’Aquascope de Virelles se parcourt en balades libres ou accompagnées de bénévoles qui vous guident et vous aident à observer. Ils partageront leur passion avec vous. Pour explorer le lieu, n’oubliez pas vos jumelles et de bonnes bottes par temps plus humide.

A partir des vacances de Pâques, vous pourrez loger sur place dans de petits habitats intégrés au bord de l’eau ou dans des bulles transparentes ! C’est magique !

Mention spéciale aussi pour la cafétaria appellée "La cantine" : pas de coca cola ou de gauffre sucrée. On n’y trouve que des produits régionaux : des soupes, des jus de fruits et de la bière aussi. On n’est pas bien loin de Chimay ! Tous les plats sont faits maison.

Les prix sont minis : 8 euros par adulte et 4,5 euros pour un enfant. Un abonnement vous coûtera 18 euros pour toute la saison.