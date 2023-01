Immersion Virtual Reality est une entreprise qui propose 18 défis passionnants d’escape games futuristes le temps d’une heure de jeu pour lesquels la collaboration et la réflexion sont les seuls moyens de mener à bien votre mission. Les joueurs évoluent dans des environnements virtuels avec une résolution 5K, un son spatial 3D, une narration créative et une superficie moyenne de 2000 mètres carrés. L’équipe d’Immersion VR est composée de personnes ayant un vif intérêt pour la réalité virtuelle, les escape games et l’innovation. Ils prennent soin de vous et de votre équipe et vous conseillent pour répondre à vos attentes. Les expériences proposées ont été sélectionnées pour leur originalité, leur gameplay et leur qualité graphique. Les fondateurs Khalid Boudrah et Benjamin Colson ont créé Immersion VR pour développer un projet qui combine réalité virtuelle et escape games pour offrir un réel renouveau dans le divertissement.

Découvrez l’ensemble des missions ICI.