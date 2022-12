On a testé pour vous "Harry Potter : A Forbidden Forest Experience à Bruxelles"

Est-ce qu’on passe un bon et beau moment quand on marche pendant plus d’une heure dans cette forêt interdite ? La réponse est oui. Mais malheureusement le moment est gâché par la facture finale, le billet tourne autour des 45€. Et comme pour tout, ça devient une question de rapport qualité prix ! Si l’entrée était à 10 ou 15€, ce serait un vrai chouette moment à passer en famille. Mais comme c’est à 45€ et qu’une fois embarqué sur les sentiers, rien dans la forêt ne justifie ce prix, on finit par avoir le sentiment de s’être fait braquer. Pour 45€ je peux passer toute une journée à Walibi sur des montagnes russes. Et si j’aime les illuminations féeriques, il y a chaque année Bright Brussels, qui est totalement gratuit.

Alors les organisateurs justifient le prix par le côté exclusif, effectivement, seul Warner Bros a les droits sur la licence Harry Potter. Mais c’est trop cher.

Je récapitule, est-ce que c’est beau ? Oui ! Est-ce que c’est trop cher ? Oui ! A vous de savoir si votre fascination pour l’univers de Harry Potter justifie ou non la dépense.

Sinon pour le reste : c’est super bien organisé, on est hyper bien encadré, en français, en néerlandais, en anglais. Les effets de lumières et la mise en musique de cette marche de nuit en pleine forêt sont très efficaces. Si vous ne connaissez pas bien Harry Potter, vous risquez comme moi de passer à côté de certains détails. Comme quand on vous demande sur le parcours si vous connaissez les formules magiques pour allumer ou éteindre les lumières… Moi je ne savais pas !