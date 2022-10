On a testé pour vous Halloween à Walibi !

* Psycho Circus ! Les clowns ne sont pas devenus méchants pour Halloween, ils n’ont simplement jamais été gentils.

Avez-vous déjà regardé le visage d’un clown et réalisé qu’il y a quelque chose qui ne va pas ? Des yeux vides qui vous fixent trop longtemps, une peau trop blanche et glaciale, un sourire rouge figé… C’est à ce moment-là que vous comprenez que quelque chose de grave va se produire. Et vous avez raison, ces clowns tueurs ne sont pas là pour vous rendre heureux. Ils veulent vous glacer le sang et paralyser votre cerveau de peur. Alors, quand vous entendrez les klaxons stridents de leurs trompettes… faites demi-tour et courez pour sauver votre peau !

* Last Shelter ! A l’aide, à l’aide ! La base militaire a été envahie… par une horde de zombies !

Les soldats ont réussi à barricader le camp, contenant les zombies à l’extérieur de l’enceinte, mais les morts-vivants ont officiellement pris le contrôle du quartier général. Tout militaire entrant dans la zone de combat doit combattre, vague après vague, ces dégénérés en manque de cervelle fraîche. Il est fortement conseillé aux civils de rester à l’écart !

* Rebellion Land ! Ceci est un avertissement officiel : aucune loi ne vous protégera à Rebellion Land !

C’est un endroit sombre, dangereux, épouvantable, où règne un gang terrible. Venus de nulle part, ils ont sauvagement envahi Walibi pour s’installer dans une zone désormais sous leur contrôle. Quiconque ose s’opposer à eux est immédiatement capturé, enchaîné et amené devant Cama. Trouvée dans l’épave d’une vieille Camaro lorsqu’elle était enfant et élevée entre les détritus, elle est aujourd’hui leur chef. Aussi folle que féroce, Cama est d’une intelligence supérieure et s’amuse à imaginer les punitions les plus atroces à infliger aux intrus. Alors, évitez de vous mettre sur son chemin… sous peine d’y laisser votre peau !