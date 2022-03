On a testé pour vous et vos enfants “Le Stardust Park” de Bruxelles

Quand on entre, cela semble énorme ! La première chose qui frappe ce sont les cris de joie permanents des enfants, c’est une énorme cour de récréation… Le paradis des petits. L’entrée est gratuite pour les adultes. Ils ne sont là que pour surveiller puisque tous les engins sont réservés aux enfants.

A l’entrée, ceux-ci abandonnent leurs chaussures et leur manteau. Les parents enfilent des sur-chaussures jetables pour garder l’endroit propre et sécurisé. D’ailleurs, la sécurité est partout : les rampes sont rembourrées, les arrêtes des murs couvertes de mousse… On peut se "cogner" en toute tranquillité. A chaque gros manège, il y a un membre du personnel de Stardust pour vérifier que tout se passe bien !