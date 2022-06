On a testé pour vous "Dock 79" à Saint-Ghislain

Le Dock 79 c’est un parc de loisirs qui propose pas mal d’activités sportives et bien entendu une agréable terrasse où il fait bon se poser !

Dans un cadre naturel et familial, à 15 minutes de Mons et de la frontière française, "Dock 79" invite toute la famille à tester des activités extérieures et intérieures.

Vous y trouverez :

Un trampoline park en intérieur,

Deux téléskis nautiques : un bi-poulie pour les débutants et un grand téléski,

Sept parcours d’accrobranche : 5 niveaux différents et 2 pour les 4-6 ans,

Un aquapark,

Un espace de restauration intérieur et extérieur.

Dès le 17 juin, des afterworks seront organisés au bord du lac tous les vendredis de 18h00 à minuit pour profiter de l’été et lancer le week-end en musique. Envie d’en profiter ? Venez vite découvrir le parc "Dock 79" ! Pour les dates et horaires d’ouverture des différentes activités : https://dock79.be/ ou https://www.facebook.com/Dock79