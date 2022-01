On a testé pour vous « D*tours », un podcast en mode audioguide

Laissez-vous guider par le son de votre smartphone et basculez dans un univers sonore qui vous entraîne entre réalité et fiction ! D*tours est un enregistrement sonore conçu pour accompagner de manière synchronisée le parcours prédéfini d’un auditeur à travers un environnement urbain précis. Le mélange parfait entre la flânerie, la balade et le documentaire sonore.