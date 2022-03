On a testé pour vous « Chef in the Box » de la Halle de Han à Tintigny

L’idée est née en juillet 2021 suite à une collaboration avec la Jeune Chambre d’Arlon." Chef in the Box " ce sont des boîtes repas locales, bios et solidaires fournissant un minimum de déchets.

Dans la boîte repas vous trouverez 3 repas et un dessert pour 2 personnes. Le tout est accompagné de fiches techniques comprenant la recette et des astuces de cuisine facile. Les ingrédients viennent de producteurs locaux quand c’est possible, mais ce seront toujours des aliments équitables et bios.

" Chef in the Box " propose aussi de cuisiner en mode "batch cooking" ! Cela permet de gagner du temps en préparant les principaux repas de la semaine en une seule session de cuisine : un temps de préparation le dimanche (par exemple) et la finalisation en semaine. Pas besoin de réfléchir aux menus de la semaine ni aux listes de courses. Votre plat peut être prêt en 10 à 15 minutes le jour prévu.

Pour le moment, " Chef in the Box " est proposé une fois par mois. Mais en fonction de la demande, les équipes de la Halle de Han espèrent passer à une box par semaine.