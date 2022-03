On a testé pour vous : Be-Here, le village durable de Laeken

Vous retrouvez au même endroit : un marché bio, des commerçants, des artisans, des bureaux, des espaces culturels, des cours de yoga, des ateliers de cuisine, des espaces de conférences, des animations tous les week-ends, une jardinerie, un spécialiste du vélo, une microbrasserie… Le tout est développé par un parfait équilibre entre le CPAS de la ville de Bruxelles et des initiatives privées. Le but est d’une part de créer de l’activité économique durable et de créer de l’emploi local.