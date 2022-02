On a testé pour vous : "Bath and Barley", des bains en chêne hors du commun !

Situé à deux pas de la place de la Monnaie, Bath and Barley (Bain et Orge) est un centre de bien-être luxueux ! Sa particularité est de vous proposer des bains à remous remplis de levure et d’orge. Des ingrédients qui entrent dans la composition des bières. Ce type d'établissement provient de la République Tchèque.

Réservez votre rendez-vous en ligne (https://www.bathandbarley.com/fr). Dès votre arrivée sur place, vous vous sentez déjà dans une ambiance détendue et relax grâce à la quiétude des lieux. Avant de vous plonger dans le bain pour un repos divin, on vous fera choisir "à l'odeur" un gant rempli d’houblon pour vous nettoyer la peau dans la baignoire en bois. Si vous le souhaitez, offrez-vous un pack " Beer Flights " (supplément apd 9€/pers et min. 2 pers.) L’équipe de Bath and Barley en a assemblé plusieurs variétés... En fonction de votre sélection, vous recevrez des pralines qui se marient avec les bières. Ce chocolat bien belge provient de chez Frederic Blondeel à Koekelberg.