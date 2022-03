On a testé Lloyd Coffee Eatery, une pause gourmande dans le quartier Louise

Depuis des années que nous allons régulièrement flâner avenue Louise, depuis qu’Häagen-Dazs n’est plus là, on se demandait bien où aller manger un bout, contenter notre envie de sucré et de pause shopping. Voici venu le Lloyd Coffee Eatery qui répond à cette envie de détente, de pause et de gourmandise.

On oublie vite fait le troquet bruxellois un peu sombre où la carte n’est remplie que des sempiternels sodas (coca, fanta, ice-tea) ou des simples cafés noir et thés lipton. Nous voici entrées dans la version upgradée, le café moderne, lumineux, fleuri que tous les jeunes recherchent. Et la carte est exactement comme vous l’imaginez : des pâtisseries artisanales, des pancakes minute et des boissons maisons.

Le décor est chaleureux, la file un peu moins. Chaque fois que nous y sommes allées, il y avait une file continue (mais qui ne terminait pas dehors, c’est déjà ça surtout qu’il ne fait pas chaud). On a le temps de regarder la carte affichée en grand avant de commander au comptoir. Ensuite, avec un petit plateau entre les mains, on déambule entre les tables, les fauteuils cosy et les petits espaces plus intimes pour trouver ce qui nous convient.