On a testé Les Débrouillardes, ces ateliers de bricolage pour les nuls

Et si, au lieu de jeter ou d’appeler un dépanneur, on apprenait à réparer soi-même ? La tendance est aujourd'hui au Do-It-Yourself, un concept créateur de valeurs, tant sur le plan économique, qu’environnemental et social. Une philosophie adoptée par Les Débrouillardes : LE bon plan pour régler les petits tracas manuels du quotidien !

Les Débrouillardes, c’est un concept d’ateliers de bricolage lancé par Lucie et Stéphanie, deux amies qui trouvaient que la Belgique manquait cruellement de cours pratiques accessibles à tous ! "C’est vrai ça, le bricolage, ce n’est pas que pour les hommes forts !", s’exclame Lucie, "les femmes, les enfants et les hommes inexpérimentés, aussi, ont droit à leur marteau et à leur tournevis."