On a testé le "Tilt"… le Terrain Interactif Ludique pour Tous à Rixensart !

Le TILT est une institution dans les milieux scolaires. Les écoles viennent y passer une journée. On fait voyager les enfants autour d’une thématique, par ex : le quotidien de l’homme en fonction des continents. Différentes activités sont proposées pour les maternelles, les primaires et l’enseignement spécialisé.

Pour les familles, la visite est interactive. On peut autant regarder que toucher les décors. Les familles ont l’opportunité d’explorer librement les espaces du TILT. Ils peuvent également participer à un atelier animé, créatif. Les adultes comme les enfants vont partager une expérience, libres de voguer de lieu en lieu, sur 800 m², en profitant des différents "explo-ateliers" incorporés dans le décor.

Curieux ou aventuriers en herbe, la cellule des grands explorateurs est faite pour vous ! Neuf dimanches par an, la CGE a pour projet d’ouvrir un espace de parole, d’expression, de réflexion et d’action pour les jeunes citoyen.ne.s de demain. En groupe, ils viennent construire “le vivre ensemble” et déterminer le fil conducteur des différentes animations autour du vaste thème de la citoyenneté !

Le TILT organise également des stages et… les anniversaires !