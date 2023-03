On a sauté la première étape : payer. Le régime coûte 500 euros pour un mois, en pension complète. On tourne donc autour de 5,5 euros par repas et quel repas ! A y regarder de plus près, certains plats sont vraiment light, très light. Avec environ 1000 calories par jour, pas étonnant que l'on commence à maigrir rapidement en début de régime. Par contre, notre journaliste est intolérant au lactose et les plats ne sont pas adaptés pour lui. Il n'y a eu aucune prise de contact avec un professionnel en début de régime, juste un coup de fil une semaine avant la fin de la "cure". Vous avez la possibilité d’appeler un coach via un 0800, mais l’appel coupe automatiquement après 30 secondes.