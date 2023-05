On a testé le nouveau service traiteur d’Isabelle Arpin, La Bonne Étoile

Plusieurs points positifs à souligner :

le transport s’est fait de manière très respectueuse des produits, les plats dans les boîtes de transports étaient toujours à leur place malgré un montage délicat ;

les plats sont joliment dressés, pas besoin d’essayer de se la jouer top chef en faisant un montage étoilé, il est déjà fait, il n’y a qu’à délicatement transférer les aliments dans une assiette ;

la qualité des produits est top, rien à redire, les légumes qui doivent être croquants le sont, les fondants le sont aussi ;

la possibilité de passer les commandes dans des contenants en verre consigné, à rapporter

l’option végétarienne (qui est parfois même vegan mais ne s’en vante pas car ce n’est pas toujours le cas).

Nous avons néanmoins eu un petit souci avec le temps de cuisson proposé pour la viande, en sortant du four, elle n’était pas cuite (ce qui était peut-être voulu mais qui nous a dérangés) donc nous lui avons fait passer deux fois plus de temps au four.

En conclusion, l’expérience est très agréable, c’est presque étrange de manger de si beaux et bons plats chez soi plutôt que dans un cadre gastronomique ! Le prix pourrait peut-être faire hésiter certains puisqu’on est sur 45€ par personne pour le 3 services cependant l’expérience et la qualité valent la peine.