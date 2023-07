On a testé le Nothing Phone (2), le smartphone Android qui pourrait bien convaincre les accros à l’iPhone

Bref, un discours qu’on imagine sorti tout droit du département marketing de Cupertino. Et qui, en pratique, s’avère réaliste, tant l’interface du Nothing 2 offre une utilisation plus soignée, plus subtile que toutes les autres versions et surcouches d’Android dévoilées jusqu’à présent par Samsung, Google, Motorola, Oppo et les autres. C’est bien simple : l’interface est parvenue à séduire l’accro à l’iPhone que je suis depuis la création du smartphone d’Apple en 2007.

Plus fort encore, le Phone (2) sort du lot même éteint. Nothing a conservé l’arrière transparent, afin de mettre en avant son interface LED baptisée Glyph. Le constructeur va plus loin, et permet désormais de paramétrer ces lumières dans les moindres détails. Vous attendez avec impatience les messages d’une personne en particulier ? Vous pouvez lui attribuer une séquence de lumière, qui se paramètre facilement, tout comme on peut attribuer une sonnerie ou une vibration spécifique sur d’autres smartphones.