On a testé le Face Oil Stick de WONDR : une huile pour le visage en stick solide

Les cosmétiques solides font de plus en plus parler d’elles dans un contexte d’envie du public de consommé de manière plus raisonnée. Entre écologie et produits bio, les marques font de plus en plus d’effort pour coller au plus près aux demandes des consommateurs.

Si de nombreuses grandes marques se lancent dans les savons et shampooings solides dans un souci de greenwashing, certaines petites marques se lancent, elles, uniquement sur les créneaux des cosmétiques solides et au packaging recyclable.

Le WONDR Glow Retreat Face Oil Stick fait partie de ces nouveaux produits qui jouent sur plusieurs tableaux : la cosmétique solide, le contenant en carton recyclable et l’innovation.