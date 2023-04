On a testé le duo lèvres de Typology dont parlent les influenceuses beauté

LAB-1022 – peeling lèvres à l’acide mandélique et l’enzyme de grenade

"Ce peeling pour les lèvres élimine les cellules mortes en surface des lèvres afin de les rendre plus douces et aptes à recevoir des soins. La texture des lèvres est lissée et l’application de produits teintés est plus uniforme. Il contient 96% d’ingrédients d’origine naturelle, est vegan et fabriqué en France."

LAB-7003 – masque lèvres aux céramides et à l’acide hyaluronique

"Ce masque pour les lèvres associe l’action réparatrice des céramides à l’action hydratante de l’acide hyaluronique. Il répare, adoucit la surface des lèvres et renforce la barrière cutanée pour des lèvres confortables. Il permet d’atténuer les rugosités et les ridules au niveau des lèvres. Il contient 98% d’ingrédients d’origine naturelle, est vegan et fabriqué en France."