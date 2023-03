On a testé la Sonos Era 100, la nouvelle enceinte qui veut concurrencer le HomePod

Avec la Sonos Era 100, le constructeur américain revient en force. Nouvelle plateforme technologie (une première depuis la sortie de la Sonos One en 2017), nouveau look et une prise en charge du Bluetooth : l’enceinte a tout pour séduire les réfractaires à l’écosystème Apple.

Un look passe-partout

Disponible en noir et en blanc, la Sonos Era 100 ne brille pas particulièrement par son design, mais c’est une bonne chose. Contrairement à l’enceinte d’Apple (plus ronde, plus imposante, et plus visible grâce ou à cause de l’interface Siri située sur l’écran du haut), l’Era 100 parvient à se faire oublier, et sait se fondre dans le décor. Ce qui n’a pas manqué de nous surprendre durant notre test.

Nous l’avons utilisée principalement pour écouter des vinyles sur une platine Bluetooth signée Sony. Et la connexion immédiate entre les deux appareils à quelque chose de magique. Certes, il ne s’agit pas de la première enceinte capable de se connecter sans fil à une platine, mais la qualité sonore bien connue de Sonos place automatiquement l’Era 100 loin devant ses concurrents.