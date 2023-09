On a testé la première soirée Focking Sober au C12

Rameuter, un jeudi, une horde de fêtards, clubbeurs, danseurs ou simplement curieux dans un événement festif sans drogue ni alcool au centre de Bruxelles : sur le papier, la mission du collectif Focking Sober n’est pas des plus aisées. Mais force est de constater que le défi a été relevé avec brio tant la soirée fut un succès. Public et ambiance au rendez-vous, activités, expositions et shows diversifiés, le rendez-vous n’a pas loupé le coche et a montré la nécessité de créer des espaces de la sorte dans le paysage nocturne bruxellois et même belge plus généralement.

Sans se lancer dans des recherches approfondies, on peut constater, en repensant aux dernières soirées que l’on a fréquentées, à quel point alcool et drogues sont omniprésent·e·s dans le milieu de la fête, jusqu’à être complètement banalisé·e·s. Vous arrivez dans un café, dans un club ou dans toute autre soirée, où vous dirigez-vous instinctivement ? Le bar, très souvent. Ça n’a pas manqué ce jeudi, sauf que bières, shots et cocktails habituels ont été mis au placard pour céder leur place aux eaux, limonades, boissons énergisantes et autres mocktails. De quoi dire adieu aux traditionnelles déshydratations, gueules de bois et lendemains difficiles. Et surtout un répit bienvenu pour nos corps parfois mis à rude épreuve.