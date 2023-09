On a testé la location d'une piscine privée avec l’application Swimmy

En tant que loueur, on ne sait pas vraiment quel prix on va payer, car le premier prix indiqué sur le site est celui du loueur et quand on clique pour confirmer, c’est plus cher ! Car les frais de service pour Swimmy s’ajoutent. "Nous prenons 20% sur ce que va payer le locataire. Cette commission s’ajoute en effet ", explique Raphaëlle de Monteynard " et 17% sur ce que va recevoir le propriétaire." Au final, la plateforme prend 31% par transaction.

Les loueurs nous ont avoué qu’ils aimeraient payer non plus par heure, mais plutôt par matinée ou après-midi, peut-être même pour un nombre non limité de personnes. Une sorte de forfait par demi-jour en fait. Ce qui est parfois le cas. Certains propriétaires aimeraient que l’application message soit instantanée : " Lorsqu’il y a beaucoup de demandes, on doit chaque fois ouvrir nos mails et ce n’est pas très rapide. Du coup, on a parfois plusieurs locations qui se chevauchent…", nous explique-t-on. Christian lui a eu tellement mal au cœur de refuser des familles parce que sa piscine était réservée qu’il aimerait " ajouter une option : location à plusieurs ". Un filtre piscine intime faciliterait aussi le choix pour une soirée en amoureux.