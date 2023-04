On a testé la BB crème d’Erborian dont toutes les youtubeuses beauté parlent

La promesse sur le site d’Erborian : couvrance moyenne, lissant et hydratant, effet repulpant & protection UV pour obtenir l’iconique effet "peau de bébé".

Nous sommes trois à avoir testé le produit : une peau mixte avec des boutons et un peu de rosacée et deux peaux sèches mais avec des problèmes différents (l’une des rougeurs et l’autre des zones de sécheresse très prononcée). Maintenant que nous avons vanté la beauté de notre peau, passons au ressenti de chacune.

Peau mature normale

Convient tout à fait à ma peau mature avec un résultat très naturel tout en donnant bonne mine. Il ne marque pas du tout les rides. La couvrance est légère, c’est parfait si on n’a pas de grosses imperfections. Le produit tient toute la journée et n’assèche pas ma peau. Il est facile à appliquer et ne fait pas de démarcation. J’ai eu difficile à trouver ma teinte mais finalement la teinte dorée me convient. En été elle sera peut-être trop claire mais il n’y a que 3 teintes de peau claires.

Peau sèche et imperfections

Rien à dire les premiers jours, mais par la suite, j’ai l’impression que cette crème est un peu comédogène et qu’elle me donne des points noirs. Aussi, si tu as la moindre petite partie de la peau un peu plus sèche, ça la met en évidence, comme le ferait un fond de teint "classique". Sur les points positifs, je trouve que c’est un chouette compromis entre mat/brillance, ça donne un joli glow et ça n’assèche pas la peau plus qu’elle ne l’est déjà. Je continue de l’utiliser mais pas tous les jours car ma peau ne le supporterait pas.

Peau très sèche

Je cherche une BB crème depuis des années et aucune ne me plaît, ne répond à mes besoins et mes envies. Erborian s’en rapproche mais je ne peux pas dire que j’ai trouvé la perle rare. La texture est agréable, la couleur se rapproche de celle de ma peau (en hiver en tout cas, à voir comment cela donnera en été), l’odeur est légère. Elle est facile à mettre, tant aux doigts qu’à l’éponge mais attention aux tâches si l’on ne l’applique pas uniformément, de ce point de vue, elle a les désavantages du fond de teint. Au niveau de la couvrance, pas de doute elle est moyenne alors que les BB crèmes sont plus souvent légères. C’est un bon compromis pour celles qui ne veulent pas d’un fond de teint qui englue la peau.

Le problème ce sont mes zones de sécheresse, autour de la bouche, du nez et entre mes sourcils, la crème marque la peau et après seulement quelques minutes, elle forme des tout petits paquets peu gracieux. J’évite du coup de la mettre sur ces zones mais il faut alors bien blender pour ne pas avoir de ligne de démarcation. Sur toutes les BB crèmes déjà testées, elle est probablement dans mon top 3 mais ce n’est pas encore le miracle que j’attendais.