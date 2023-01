On a testé la 8BitDo Ultimate Controller, la manette qui fait mieux que Nintendo et Microsoft

La 8BitDo Ultimate Controller, qui peut enregistrer plusieurs profils de connexion (et de configuration des touches), peut à la fois être connectée à une Switch, une Steam Deck, un PC, un Mac, ou tout autre appareil compatible Bluetooth. Elle se révèle particulièrement pratique sur iPad et iPhone, et permet de profiter au mieux de certains titres du catalogue Apple Arcade (Shovel Knight Dig, NBA 2K23 Arcade, Dead Cells+, …).

Si votre ordinateur n’est pas compatible Bluetooth, pas de soucis, la manette est accompagnée d’un stick USB 2.4g faisant office de connecteur. Bref, l’entreprise a pensé à tout. C’est d’ailleurs ce qu’on attend d’un tel produit, qui vient se positionner en parallèle des offres officielles des constructeurs. Au fond, pourquoi opter pour cette manette tierce alors que Nintendo et Microsoft proposent leurs propres manettes ?

Eh bien pour sa versatilité. Si vous jouez à la fois sur PC et sur Switch (ou sur les produits Apple), la 8BitDo Ultimate Controller se révélera plus intéressante que les offres officielles. Sa polyvalence est sa grande force, d’autant que le produit est soigné et bien conçu. En quelques secondes seulement, nous avons pu passer d’un iPad à un Mac, puis à une Switch, sans rencontrer de soucis de connexion.