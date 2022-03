On a testé GTA V sur PlayStation 5 : une mise à jour payante qui n’apporte rien ?

Un jeu qui a trop vieilli

Soyons clairs : GTA V a presque 10 ans et ça se voit. Les textures ne sont plus à la hauteur. Les effets de lumières sont trop rares (malgré les annonces concernant la présence du Ray-Tracing). La modélisation des visages n’a pas (ou très peu) évolué. Et dans certaines zones moins visitées, les dunes et les montagnes par exemple, le clipping est trop important. Payer 39,99 euros un jeu qui célébrera bientôt ses 10 ans et qui affiche tardivement des arbres et des plantes, la pilule est difficile à avaler.

Alors, certes, les éléments principaux, comme les véhicules, sont un peu plus beaux. Le crénelage a été réduit et la résolution peut atteindre les 4K en 60 fps (même si le framereate n’est pas toujours stable). Sur PlayStation 5, les gâchettes adaptatives et le retour haptique offert par la manette DualSense sont bien exploités. Et, soyons honnêtes, le jeu est toujours aussi cool et divertissant.

Mais tout cela aurait pu être offert. Une mise à jour gratuite de PlayStation 4 / Xbox One aurait été plus juste, et une façon pour Rockstar de remercier les joueurs pour leur fidélité, eux qui n’attendent qu’une chose : GTA 6.

Bref, à moins d’être un fan absolu, ou de vouloir vous plonger (gratuitement sur PS5) dans l’univers de GTA Online, cette version est loin d’être indispensable.