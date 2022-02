On a testé Gambette box : la box mensuelle de collants made in Italy et recyclés !

Gambettes Box existe depuis 2012 et débarque en Belgique cette année. Le concept est simple : proposer des collants pour tous les jours mais jamais passe-partout.

L’intérêt pour les collants recyclés et écoresponsables est de plus en plus grand sur le marché européen. Les collants sont imaginés à Paris et fabriqués en Italie à partir de matériaux recyclés. Ils sont présentés dans un packaging minimaliste avec un thème ou une collaboration différente tous les mois pour créer des collections uniques qui ne sont pas disponibles ailleurs : Jonak, &Other Stories, Balzac, Etam, Carel, Louise Damas, etc.

Si vous ne voulez pas vous prendre la tête et garder votre abonnement toute l’année, on vous envoie des tenues d’été pendant les mois de juin, juillet et août. Ou bien vous mettez l’abonnement en pause, c’est bien aussi.