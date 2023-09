On a testé Dinner on the Wheel, un étoilé sur la Grand Roue de Bruxelles : est-ce que ça vaut son prix ?

Les toilettes ne sont pas dignes d’un tel évènement. Quand on paie un prix pareil (entre 250 et 400 euros par personne, rappelons-le), on s’attend à un service haut de gamme et les Cathy Cabines qui débordent et qui puent ou les toilettes d’un parking… ce n’est pas au niveau attendu.

Enfin, le plus embêtant selon nous : les plats. S’ils étaient bons, étaient beaucoup trop simples pour le prix affiché et la réputation du chef. Quand on voit dans l’annonce : "Senzanome", "restaurant étoilé au Michelin", "chef Giovanni Bruno aux commandes", on s’attend à quelque chose d’inoubliable. Si nous avons beaucoup apprécié la première entrée qui était fine et travaillée, la suite était trop simple et le plat principal à peine assaisonné (en plus, il n’y a pas de sel ni de poivre à bord de la nacelle) bien que la viande était tendre à souhait. Le dessert était par contre vraiment bon et original.

Les chefs changent de soir en soir, le niveau peut donc varier mais en ce qui nous concerne, nous avons été déçus. Surtout pour un étoilé. L’ensemble du menu était bon, ne dramatisons pas non plus…